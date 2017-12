Esto es Guerra: Fabio Agostini perdió los papeles y rompió inflador

Presionado por tratarse de una nueva final de temporada, Fabio Agostini se llenó de frustración al verse superado en la primera prueba y rompió el inflador ante la sorpresa de todos en el set.

Al terminar su enfrentamiento con Krayg Peña en la competencia ‘El Globo’, Fabio Agostini tiró con fuerza el inflador al piso y su mala conducta no pasó desapercibida para María Pía.

“Acaban de romper el inflador, esa conducta no creo que se deba tolerar, discúlpenme, pero ayer arrojaron la ‘bolita’, ahora que rompan el inflador”, interrumpió María Pía.

Inmediatamente el líder las ‘Cobras’, Nicola Porcella salió a dar la cara por el equipo y pidió las disculpas en nombre de Fabio Agostini.

“Pido disculpas. Es una final, no va a volver a pasar y me voy a encargar de que no vuelva a pasar”, expresó Nicola Porcella acotando que todos deben ganar bien sus puntos y no usar de estrategia este tipo de situaciones para sacar ganancias.

Pese a que el español pidió disculpas, el lider de las ‘Cobras’ tuvo que mantener su papel de mediador para que no los penalicen por la imprudente acción de Fabio Agostini . Sin embargo, Eskenazi interrumpió para pedir que la producción de ‘Esto es Guerra’ de una sanción ejemplar para el protagonista de la ‘rabieta’