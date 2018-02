Fabio Agostini no aguanta más y arremete contra Facundo Gónzalez. (Video: América TV)

Esto es Guerra: Fabio Agostini no aguanta más y llama "basura" a Facundo Gónzalez

No es la primera vez que Fabio Agostini sorprende en Esto es Guerra con sus insultos. En esta ocasión no fue la excepción y tras creer que Facundo González hizo trampa, no dudó en llamarlo “basura de competidor”.

Este acto llenó de furia al argentino, quien de inmediato lo enfrentó y le respondió con el micro apagado. Sin embargo, tras tranquilizarse prefirió no decirle más al español.

Ante ello, Maria Pía Copello y Mathías Brivio le llamaron la atención a Fabio Agostini e indicaron que evite decir esas palabras y más en este horario. ¿Hará caso?

Cabe recordar que Fabio Agostini y Facundo González ya han protagonizado más de un altercado.