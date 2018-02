Esto es Guerra: ¿Fabio Agostini en coqueteos con Mayra Goñi?

El integrante de ‘Esto es Guerra’, Fabio Agostini comentó de forma muy cariñosa la reciente publicación que Mayra Goñi hizo en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, el español le escribió un piropo a la bella actriz de VBQ Empezando a vivir, quien no se quedó callada.

“Que la vida me perdone las veces que no la viví”, fue la descripción que Mayra Goñi utilizó para la foto que encendió la polémica en el ciberespacio.

Por su parte, Fabio Agostini no tardó en comentar la publicación y aprovechar para dejarle un cumplido a la joven actriz. “Esa es mi pitufina, cada vez enseñando más carne”, escribió en la publicación de Mayra Goñi.

En tanto, Mayra Goñi no le fue indiferente al español y le contestó de inmediato.“Fabio Agostini jajajajaja tonto”, expresó.

De otro lado, los seguidores de la guapa actriz no tardaron en pronunciarse sobre el particular. “Ella es mucho para ti Fabio Agostini”, “Mayra Goñi no le hagas caso”, “Harían una bonita pareja, ella es una linda chica”, “Ya sabes como son los españoles”, “Hermosa mi bella quinceañera”, “Fabio Agostini son novios, se besan, la la la”, “Buena Fabio”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta la fecha, Mayra Goñi y Fabio Agostini no se han pronunciado de manera oficial sobre el particular. Sólo el tiempo nos dirá la verdad sobre este supuesto romance.

