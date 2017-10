Esto dijo Patricio Quiñones sobre rumores de infidelidad de Milett Figueroa

Luego que Milett Figueroa y Patricio Quiñones anunciaron a través de las redes sociales el fin de su romance, una nueva polémica vuelve a poner en el ojo de la tormenta a la bella modelo.

Sucede que el Zorro Zupe en el programa Espectáculos reveló que Milett Figueroa y Patricio Quiñones terminaron porque el bailarín encontró en el departamento de la modelo un reloj de caballero que no era suyo. “Se acaba el amor, porque falta el dinero, por una infidelidad, por un reloj. Milett (Figueroa) siempre ha marcado la hora”, señaló el polémico personaje de televisión.

Patricio Quiñones fue consultado sobre el tema y dejó en claro que, si Milett le fue infiel o no, es un tema que lo tiene “sin cuidado”.

“Solo me queda decir que ya no es un tema mío. Yo me enteré de eso después de haber terminado. Yo no sé si pasó o no pasó (una infidelidad), fue un rumor que yo me enteré ayer. No me consta, no puedo decir más, pero es un tema que me tiene sin cuidado. Estoy tranquilo y, como te digo, yo me enteré una semana después de haber terminado”, manifestó “Pato” a América Espectáculos.

Además, Patricio Quiñones señaló que hace como tres semanas que no conversa con Milett y que no son amigos. “(Con Milett) Hablamos un par de veces, pero ya hace como tres semanas que no sé nada. Realmente con ella no tengo ningún tema, tampoco somos amigos, pero ya se terminó. No me voy a meter en eso porque yo trabajo y no quiero que ahora mi carrera sea Milett”, agregó.