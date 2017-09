Esto dijo Paloma Fiuza sobre el accidente que tuvo su elenco de baile

El elenco de baile de Paloma Fiuza sufrió un fuerte accidente automovilístico en Cerro de Pasco y los integrantes acusaron a la garota de no hacerse cargo de los gastos médicos.

La pareja de Facundo González no dudó en salir a defenderse de las acusaciones que le hicieron. “Me da mucha pena toda la situación, es algo inesperado. En este caso, yo también soy una contratada más. No es mi show. El contratante dijo que no iba a haber el evento por el accidente”, precisó Fiuza a las cámaras de América Espectáculo.

Paloma confesó que estuvo pendiente del estado de salud de las víctimas. “Siempre le pregunté qué había pasado. No tengo tanta cercanía con los chicos. Siempre cambio de bailarines. Yo podría haber ido, pero se dio otro evento”, sostuvo la “guerrera”.

“Me da mucha pena que salgan en televisión con todo eso. Dejándome mal. Yo no tengo responsabilidad. La persona que es responsable también se está haciendo cargo de todo”, agregó Fiuza.