Esto dijo Krayg Peña sobre el regreso de Mario Hart y Korina Rivadeneira a “Esto es guerra”

El regreso de Mario Hart y Korina Rivadeneira a “Esto es guerra” dejó a más de uno sorprendido. Y algo que llamó la atención fue la actitud que mostró Krayg Peña, pues tras escuchar al piloto cantar se puso a bailar.

Krayg Peña fue consultado sobre el tema y manifestó sentirse tranquilo con el regreso de Mario y Korina. “Si, (estoy) tranquilo. Normal, no pasa nada”, respondió el venezolano a las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, Krayg aseguró que no tiene ningún inconveniente si es que el cantante y la modelo retornar a “Esto es Guerra” como competidores.

“Perfecto, no tengo ningún problema. Yo nunca he dicho que saquen a alguien, ese no es mi estilo. Si la producción los quiere, que los traigan”, sostuvo.