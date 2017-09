Esto dijo Krayg Peña tras anulación de orden de expulsión de Korina Rivadeneira

Krayg Peña estuvo presente en el concierto Lima Music Fest, evento público donde Korina Rivadeneira reapareció luego de estar dos meses en la clandestinidad, el venezolano fue consultado por la prensa sobre la anulación de orden de expulsión de la modelo.

Krayg Peña manifestó sentirse bien y que le parece perfecto que Migraciones al fin haya resuelto la su situación legal de su expareja. “Me parece que está bien, si a la gente le va bien, yo feliz, no tengo problemas con nadie”, confesó el integrante de Esto es Guerra.

El venezolano sostuvo que por el momento no se referirá al padre de Mario Hart, quien le pidió al Superintendente de Migraciones ayuda para que lo retire de Perú porque le resultaba fastidioso a su hijo.

“Yo no voy hablar, más de alguien que hace mal a otra persona, yo no voy a saludar a la gente que no merece mi saludo”, dijo bastante fastidiado el modelo.