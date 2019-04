Ernesto Pimentel confiesa que le gustaría un reencuentro con JB y Carlos Álvarez

El conductor de ‘El reventonazo de la chola’, Ernesto Pimentel vivió emotivos momentos tras organizar y participar de una misa por los 40 años del humor en el Perú.

Este lunes, el artista se reunió con los principales íconos del humorismo, tal como Manolo Rojas, Fernando Armas, Guillermo Rossini, Patricia Alquinta, Hernan Vidaurre, entre otros más.

“Estoy tan agradecido con Dios de haber vivido este momento, por pedir por la salud de Don Guillermo Rossini y celebrar la vida. ¿Cómo nació la idea? El martes pasado nos juntamos en mi casa y se tomó la decisión. Conversé con el párroco de Las Carmelitas y me dio las facilidades para realizar una misa para nosotros. Ha sido un hecho hermoso, estoy agradecido de celebrar la vida y en algún momento me gustaría que estemos todos los que hacemos humor, incluyendo a Carlos Álvarez, Jorge Benavides, Andrés Hurtado y de todos los que hemos pasado por el humor. Espero que se dé en algún momento”, expresó Pimentel.

Respecto a su éxito en sintonía, Pomentel señaló: “El público nos ha llevado a ser el número uno en el humor y me siento muy agradecido. Haremos cambios y mejoras para el programa. No me gusta hablar de audiencia ni cuando hemos ganado a programa líderes, eso no me interesa. Soy feliz porque ya cumplí con mis objetivos, que es que el canal y los anunciantes estén contentos”.