Erick Sabater a Michelle Soifer: “Es una doble cara y me fue infiel”

Erick Sabater rompió su silencio y arremete contra Michelle Soifer en el programa ‘Válgame Dios’ , bajo la conducción de Rodrigo González y Gigi Mitre, donde utilizó adjetivos de alto calibre para referirse a la ‘guerrera’.

“Ella me lo juró por su madre y ahincada me dijo que no. Que yo no saliera hablar durante un año…era porque me quería quedar con lo bonito de la relación. Es una doble cara y me fue infiel”, expresó Erick Sabater.

En ese mismo contexto, Erick señaló que Michelle Soifer también le engañó con Bruno Agostini. “No solamente con él me fue infiel (en referencia a Kevin Blow) con el señor Bruno Agostini también. Bruno Agostini había afirmado… yo lo llamé y se rio”, sentenció el dominicano.

En tanto, Rodrigo González le explicó que las respuestas que estaba dando le traerían repercusiones ya que no está hablando bien de Michelle Soifer . Sin embargo, Erick Sabater mantuvo sus declaraciones contundentes en contra de la cantante.

“Yo no dañé su imagen, la dañó ella misma desde un inicio. La relación estuvo mal desde hace mucho tiempo, discutíamos mucho…no le fui infiel”, concluyó Sabater.

¿Ahora que dirá Michelle Soifer sobre estas fuertes acusaciones?