Erick Elera se confiesa: "Sí me volvería a casar"

Erick Elera, que estará este sábado en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, aseguró que vive un buen momento al lado de su novia y madre de su hijo Lucas Tadeo, Allison Pastor, y confesó que no le cierra las puertas a un nuevo matrimonio.

“Tenemos casi dos años de relación y ella es esa pieza que me ayuda a estar estable, a sentirme bien. Los dos caminamos bajo un mismo rumbo porque tenemos ideales muy similares. Y una de las cosas que me animó a estar tan pegado a ella es que Flavia, mi hija de seis años, la quiere y admira mucho. Y para mí, mis hijos, ella y Lucas, son lo más importante”, dijo el actor a la prensa.

“¿Si me volvería a casar? Sí, yo soy de los que cree en los cuentos de hadas. Y creo que mi novia también tiene el deseo de casarse en algún momento”, añadió Erick Elera.

El actor señaló que no se arrepiente de las decisiones tomadas en el pasado y que siempre será mejor cortar por lo sano cuando las cosas ya no funcionan.

“En aquel momento, no fue fácil decidir que debía terminar con mi relación, pero de no haberlo hecho hubiera cometido muchos errores. Es mejor decir valientemente adiós, cuando ya las cosas no funcionan, a esperar que pasen cosas peores”, manifestó.