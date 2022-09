Elías Montalvo y el modelo mexicano Luis Guzmán le pusieron final a su romance. La noticia fue confirmada por el exchico reality, quien compartió unos videos en su stories en el que se le vio bastante afectado.

“Chicos. ¿Cómo están? Hago este storie porque, hace unos días, estuve pensando si hacerlo o no, y por fin me animo. Creo que en su momento hice pública una relación, la cual, me apena mucho decirlo, pero ambos estamos de acuerdo, ambos sabemos que esto no va a funcionar, ni funcionará”, comentó en un inicio con la voz entrecortada

El ‘exguerrero’ aseguró que el fin de su relación no se dio por un tema de infidelidad, más bien fue por sus distintas formas de pensar. “Aquí no hubo infidelidad. Se terminó, no pasó nada malo, simplemente creo que no nos entendemos y aunque parezca otra cosa en redes. Tenemos distintas formas de pensar”, comentó el modelo, entre lágrimas.

Elías Montalvo también se tomó el tiempo para agradecer a Luis y a su familia por haberlo apoyado. Finalmente, pidió a sus seguidores que respeten su dolor y no le hagan preguntas al respecto.

“Antes de que nos sigamos haciendo daño, decidimos que esto queda aquí. Espero sepan respetar. Fue la etapa más bonita de mi vida y quiero que quede, así como un bonito recuerdo. Su familia siempre me trató muy bien, tengo un cariño enorme por él. Llevaremos la fiesta en paz por nosotros y nuestro negocio”, indicó el integrante de “Esto es Guerra”.

