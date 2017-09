Elenco de Paloma Fiuza sufre accidente y la acusan de no responsabilizarse de gastos

Elenco de Paloma Fiuza sufrió un fuerte accidente automovilístico en Cerro de Pasco y los jóvenes integrantes acusan a la garota de no hacerse cargo de los gastos médicos.

Así es, parte del elenco de Paloma Fiuza se presentó en el set de “Amo, amor, amor” y denunciaron públicamente a la integrante de Esto es Guerra por no hacerse cargo de los gastos del personal. “Paloma Fiuza aunque sea debió acercarse, aunque sea una llamada, debió ir a la clínica a ver cómo estábamos”, manifestó Diana Montalvo, bailarina del elenco de Fiuza.

“¿Y Paloma? ¿Por qué no se aparece? El chofer fue a nuestros cuartos, nos pidió disculpas y todo, pero Paloma, ¿por qué no viene? Aunque sea una llamada, una carta. No le importa”, agregó.

“A mis compañeros y a mi nos ha molestado que no se aparezca y hasta ahora estamos esperando”, sentenció la joven bailarina en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Es importante mencionar que el automóvil donde se transportaban los bailarines quedó inservible, y tres de ellos sufrieron lesiones graves en el rostro como cortes profundos en la cara y los labios, por lo que tendrán que pasar por una costosa cirugía estética.