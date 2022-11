El participante del reality ‘El gran show’, Facundo González reconoce que él es el colágeno de la conductora de televisión, Gisela Valcárcel, tal como ella lo aseguró en ediciones pasadas el programa de baile de los sábados por la noche.

“Sí, yo soy el colágeno de Gisela, de todas maneras... No pude cargarla en esta gala, pero la que viene voy a salir a cargarla de todas maneras, ¡la amo! A Giselita le digo que esto recién empieza, ella sabe que yo la amo, y que tranquila, que no la voy a defraudar nunca”, sostuvo Facundo González.

Luego que sus compañeros dijeran que las únicas galas que hace bien son las de sexy dance, el modelo argentino aclaró que no le importa que lo chanquen, pero que el puntaje lo pone el jurado y no Gisela Valcárcel.

“Que sigan hablando, siempre me van a chancar, saben que yo contesto, que nunca me quedo callado, y si eso les sirve, está bien, yo no me meto con nadie. Dicen que uso estrategias, que no olviden que es el jurado es el que pone el puntaje, y muchas veces me han puesto notas bajas, que Gisela no tiene que ver ahí”, señaló.

Sobre la sentencia que lo obliga enfrentarse a Leysi Suárez aseguró que es justo que lo hayan colocado en esas circunstancias debido a que él no bailó en la gala pasada.

“Sí, es lo más justo, no bailé la gala pasada, entonces, hay que aceptar la sentencia. Voy contra Leysi y les digo, “quien se me ponga al frente, voy a querer eliminarlo, si es Leysi ahora, voy a tener que sacar a Leysi, yo no arrugo contra nadie”. Ella dice que me va a sacar del programa, pero creo que la que se va es ella... No solo voy a sacar a Leysi, sino que voy a sacar un 11, esta gala es mía”, dijo muy seguro.





VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo reaparece EN VIVO tras sufrir quemaduras en la cara

Jazmín Pinedo sufrió una quemadura en su rostro tras aplicarse cremas sin medicación hace pocos días. Sin embargo, hoy reapareció en ‘+ Espectáculos’ acompañado de Jaime ‘Choca Mandros’. (Fuente: América TV)