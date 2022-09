El último fin de semana, Edson Dávila celebró su cumpleaños con una fiesta temática de “El Chavo del 8″, a donde asistieron diversos amigos del presentador y bailarín; sin embargo, sus compañeras de “América Hoy” no fueron invitadas.

En la reciente edición del programa matutino de América TV, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna le reclamaron al popular ‘Giselo’ por no invitarlas a su fiesta de cumpleaños, pero la respuesta de Edson sorprendió a todos.

“Era una fiesta popular, ustedes son más pitucas, ¿Cómo las voy a invitar? Era una fiesta de disfraces, ibas a parecer la ‘Chilindrina’ de Huacho. ¿Cómo va a ir mi jefe a mi fiesta? Nuestro productor es más serie... Si las considero, pero son pitucas”, señaló Dávila.

“Les pido disculpas, chicas... Saben porque no las invité, es que me dio vergüenza, como yo no tengo para brindar comida”, añadió, intentando fingir el llanto, pero quedó al descubierto por sus compañeras.

Edson Dávila festejó su cumpleaños son compañeras de trabajo

Al oír la respuesta de Edson Dávila, Brunella Horna tomó la palabra y aseguró que no perdonaría a ‘Giselo’ por no haberla invitado. Además, le advirtió que ya no estaba invitado a su matrimonio con Richard Acuña.

Como se sabe, a la fiesta organizada por Edson Dávila asistieron diversos personajes de la farándula local como Kate Candela, Evelyn Vela, Amy Gutiérrez, Jonathan Rojas e incluso asistió Peter Fajardo, productor de “Esto es guerra”.

