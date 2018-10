Gisela Valcárcel reflexionó sobre sus matrimonios fallidos

Rossana Fernández y Vernis Hernández interpretaron en el programa “El dúo perfecto” una escena de la película ‘Mamma Mia’, la cual inspiró a Gisela Valcárcel para reflexionar acerca del amor.

La conductora con un velo de novia puesto hizo una pausa a las presentaciones e invitó a los espectadores a creer en el amor señalando que “es la base de la sociedad”.

“Crean en la unión de dos personas que se consagran no solo en amor sino también en complicidad y en compromiso, hay mucho divorcio hoy, es cierto, pero quizá las personas se casan a la ligera o pensando que el amor va a hacerlo todo y hay algo tan o más importante como el amor: el compromiso”, confesó Gisela Valcárcel.

Esto llevó a la conductora de “El dúo perfecto” a que compartiera su aprendizaje tras sus separaciones matrimoniales con Javier Carmona y Roberto Martínez. “Crean en el amor, en ese que une a un ser humano con otro por muchos años, porque creer en lo más fácil, en el abandono, pues eso lo hace cualquier sonsa como yo”, sentenció.

Aprovechando la coyuntura y rindiendo un homenaje a ‘los amores reales’, Gisela Valcárcel le envió un sentido saludo a su madre por su cumpleaños, a nombre de ella y sus hermanos: “como todas las mamás eres la mejor, como muchas nos has sacado adelante, tu coraje y valentía hizo que yo eligiera cuándo lloraba y cuándo no, eso me has enseñado”.

Asimismo, Gisela Valcárcel continuó su mensaje junto a Rossana Fernández y Vernis Hernández diciendo: “Porque no funcionó una vez no significa que no lo hará la próxima. En mi caso, por ejemplo, me aventuré al matrimonio solo con una herramienta: el amor. No tenía ningún compromiso, no conocí más a las personas y no fue suficiente”.