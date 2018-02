¡Guerra de bellezas! Dorita Orbegoso y Rosángela Espinoza se vieron las caras en evento

Juntas, pero no revueltas. Así estuvieron las modelos Rosángela Espinoza y Dorita Orbegoso, durante la inauguración del nuevo hotel de la cadena Rústica, ubicado en La Laguna Azul de Tarapoto.

Hasta ese lugar llegaron Rosángela Espinoza y Dorita Orbegoso, quienes en más de una ocasión se han enfrentado verbalmente.

Dorita Orbegoso evidenció su incomodidad, tras enterarse que la denominada ‘chica selfie’ habría pedido a los organizadores del evento no desfilar junto a la morocha.

“Trabajo es trabajo, pero si tú tienes reglas o condiciones, o si no quieres trabajar al lado de una persona, pues simple… no vienes o ¿para qué aceptas?”, expresó Dorita Orbegoso, a quien se le notó bastante fastidiada.

Como se recuerda, Dorita criticó el regreso de Rosángela a Esto es Guerra, tras la pelea que tuvo con Yahaira Plasencia.

“¿Si le molestó lo que dije? Imagínate… Si yo me molestara con cada persona que sale a hablé de mi, no tendría amigos ni compañeros de trabajo. Cada uno maneja su vida personal y trabajo como quiera, pero estoy en contra de la agresión y de los malos tratos, más aún cuando eres reincidente. El público merece respeto, hay que tener modales. No me parece que una persona que agrede físicamente en un horario de protección al menor regrese a un programa”, refirió Orbegoso.

Por su parte, Rosángela Espinoza prefirió no responder si es amiga o no de Dorita Orbegoso.

“¿Si tengo rencilla con Dorita? Para nada, estoy aquí haciendo mi trabajo y es mejor no traer cosas que no vienen al caso. Desconozco lo que dijo. ¿Si es mi amiga? No voy a responder cosas que no tienen sentido”, sostuvo Espinoza.

