Diego Dibós presenta "Nuestra música vive", perteneciente a la obra Barrionuevo

El músico y compositor Diego Dibós presentó en el Teatro Británico el disco “Nuestra música vive”, material que pertenece a la obra teatral Barrionuevo, donde él se desempeña como productor y director musical.

Precisamente, lo nuevo de Diego Dibós fue presentado después de la última función de Barrionuevo. Tal como lo adelantó el propio cantante, lo suyo no iba a quedar en una inquietud escénica, sino en trascender a través de un material que tenga como tarea renovar y darle una nueva envoltura a la música criolla.

“Este es un lanzamiento atípico. Todo comenzó con la obra de teatro donde se explica, por intermedio de la historia de Mochura, la necesidad de darle nuevos aires al vals peruano. Y justamente ‘Nuestra música vive’ contiene las canciones de la obra que son composiciones inéditas con un nuevo sonido”, afirmó Diego Dibós.

El disco “Nuestra música vive”, que se encuentra disponible en Spotify, agrupa ocho canciones y todas fueron compuestas por Dibós.

El álbum contiene temas como Barrionuevo, Mechita y Mochura, Sé que no te has ido, Roto pero limpio, Me engañé, Por bajar la guardia, entre otros. “Nuestro objetivo es poner las canciones de este disco en los playlist del mundo”, mencionó finalmente el músico.

En tanto, la obra Barrionuevo continúa en la cartelera del teatro Británico con las actuaciones de Andrés Salas, Stephanie Orúe, Miguel Iza, Emanuel Soriano, Oscar Meza y la participación especial de la cantante criolla Lucy Avilés.