Diego Chávarri llena de halagos a Rosángela Espinoza, pero ella lo rechaza así

Rosángela Espinoza regresó a Esto es Guerra y retomó viejas enemistades con algunos integrantes. Diego Chávarri la defendió de uno de ellos y hasta la llenó de piropos, pero la ‘chica selfie’ sorprendió con su dura respuesta.

Todo sucedió cuando Diego Chávarri señaló a Fabio Agostini de no tratar bien a Rosángela con sus comentarios. No obstante, no fue claro cuando se le consultó si fue él quien le puso el calificativo de ‘barbie peruana’ a la modelo.

“Yo siento que estoy en el programa donde se encuentran las más lindas del Perú. (Rosángela) me parece una mujer linda, como todas las que están aquí… (…) No recuerdo haberla llamado así (barbie). Ahora, si lo dije lo dije, pero no lo recuerdo”, dijo Diego Chávarri.

“Pero hay un problema. La barbie tiene su Ken y él no reúne los requisitos para serlo”, fue la dura respuesta de Rosángela Espinoza.

Un día después, Rosángela Espinoza admitió su error y le envió disculpas a Diego Chávarri, quien solo trató de ser un caballero con la guerrera.

“Me disculpo con Diego Chávarri porque lo traté mal. Fue una broma, pero todo se salió de control. No es nada en contra de él. Lo que pasa es que Ken no tiene tatuajes, por eso lo dije” sostuvo.