El actor y cantante Diego Bertie falleció tras caer desde el piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores. El artista fue auxiliado por paramédicos y bomberos; sin embargo, no sobrevivió a la caída, reportó Mario Casaretto, comandante general de los Bomberos.

Según indicó Casaretto, el actor fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, pero habría llegado en “calidad de cadáver”.

“Es una lamentable noticia... Se encontró a la persona Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en pierna y espalda. Ha sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa donde ya ha llegado en calidad de cadáver”, señaló Casaretto a ATV.

Cabe señalar que minutos después que, minutos después de la información, América Noticias dio por confirmada la muerte del reconocido actor nacional. Aún se desconocen los detalles de su deceso.

EL MANAGER HABLÓ

Tras la noticia, el manager de Diego Bertie se comunicó con América Televisión y contó que el artista se encontraba aislado en su vivienda debido a que tenía síntomas del COVID-19, hecho por el que Bertie canceló sus presentaciones.

“En estos momentos me estoy trasladando al hospital, recibí la información temprano y estoy intentando conectarme con su pareja, pero no tengo ninguna información más. Parte de mi equipo está en camino, pero estamos en shock. Diego es un ángel viviendo entre nosotros, lo digo porque es el tipo más noble con el que me toca trabajar”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Federico Salazar dedica palabras a Diego Berti

Federico Salazar dedica palabras a Diego Bertie





TE PUEDE INTERESAR