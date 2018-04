Diana Sánchez pasó a la fila de las casadas. ¡Mira las fotos de su boda!

Para pena de sus fieles fans, Diana Sánchez pasó a la final de las casadas este viernes 6 de abril en Cancún. Aquí te mostramos algunas fotos que la bella modelo publicó en su cuenta de Instagram.

Diana Sánchez se casó en medio de una cálida reunión donde asistieron amigos cercanos y familiares.

Cabe señalar que tras su esperado matrimonio en las playas de Cancún con su novio colombiano Harold Cortez, Diana Sánchez fue recibida de la mejor manera por sus compañeros del programa Combate, quienes la sorprendieron con una linda sorpresa.

“Me siento muy feliz con mi boda, en el programa (Combate) me recibieron muy bien. Tuvieron un lindo detalle con la música y los detalles. A Harold sus amigos los fastidiaban entre bromas con el tema de que ya estaba casado y el apellido. No te puedo negar que estamos viviendo un sueño”, expresó.

Ante los rumores de un posible alejamiento de los programas de competencia, la popular ‘Chata’ descartó por el momento dicha posibilidad y que se siente muy cómoda en Combate.

“Estoy pensando en seguir avanzando laboralmente y familiarmente, pero la verdad no pienso en alejarme del programa, me apasiona lo que hago. Además hay muchas chicas realitys que tienen hijos y siguen ahí. Me siento contenta con lo que hago y las cosas se me están dando de una manera muy bonita”, acotó.

Finalmente, Diana Sánchez anunció que participará junto a su esposo en la primera “Barber world” que se realizará en nuestro país este 15 y 16 de abril en el Campo de Marte. El ingreso es libre.