Denisse Dibós se confiesa y revela que le gustaría volver a casarse

La actriz peruana Denisse Dibós habló sobre su maternidad, ya que se convirtió en madre por primera vez hace siete años, y reafirmó su deseo por contraer matrimonio nuevamente.

La actriz dio a luz a Paloma en marzo de 2011, fruto de su relación con el economista Gabriel Ortiz de Zevallos. Ahora, Denisse Dibós ha señalado que está feliz y que no pierde la calma por casarse.

“No me he vuelto a casar, pero tengo una pareja, y estoy muy bien. Ahora es algo que me reservo, cuando ya sea el momento de dar otro paso lo haré, por ahora es algo que mantengo para mí. Tengo una hija chica, entonces lo tomo con calma… Sí, quisiera casarme más adelante, pero tengo que estar completamente segura de que esa será la persona con la que me quede para siempre”, manifestó la actriz.

Asimismo, contó cuáles son su proyectos de aquí a fin de año, incluyendo el estreno de la tan esperada comedia nacional “Asu Mare 3”.

“Empecé la pre producción de mi musical del próximo año, acabo de terminar una novela que saldrá el próximo año y, además, estamos a puertas de estrenar “Asu Mare 3”. De las tres películas, para mí, ésta es la que me gusta más, el guión está muy bien escrito”, puntualizó la experimentada actriz.

La actriz será la invitada del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” este domingo y demostrará su talento en la cocina, ya que en el programa, Denisse Dibós tendrá que cocinar un platillo peruano en solo 20 minutos.

“Fue demasiado difícil, muy complicado, tanto que estaba empezando a freír el tacu tacu sin antes mezclar el arroz con los frejoles (risas). Yo sí sé cocinar, me gusta, pero no cocino mucho porque vivo con la nana que me crió y ella es muy celosa con su cocina, no le gusta que nadie entre y yo lo respeto”, contó Denisse Dibós.