Daniela Darcourt anuncia temas con La India

La cantante Daniela Darcourt cierra el año con broche de oro y anunció que los primeros días del 2019 presentará el tema que grabó recientemente con La India, con quien planea grabar más canciones.

“La India es un amor de gente, es una mujer maravillosa y muy sencilla. Ha sido un gran honor el haber grabado una canción juntas y prometo que no será la primera ni la última, porque se vienen muchas sorpresas en el 2019. Me siento feliz y contenta por todo lo que he logrado alcanzar este año, sobre todo porque cumplí uno de mis sueños, que fue la internacionalización”, sostuvo Daniela.

La cantante se presentará este 1 de enero en Palmeras, Trapiche, evento que reunirá a más de diez orquestas de salsa entre quienes están ‘Son tentación’, ‘Hermanos Cartagena’, ‘La combinación de la habana’, César Vega, entre otras agrupaciones más.

Asimismo, Darcourt señaló que no tiene problema de compartir escenario con alguna salsera en particular.

“Ya quedó comprobado que no tengo problema en cantar al lado de cualquier persona”, acotó.