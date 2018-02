Daniel Peredo: Aldo Miyashiro se quiebra al recordar al periodista deportivo

Aldo Miyashiro se mostró bastante afectado por la muerte del Daniel Peredo. El conductor recordó su amistad con el destacado periodista y cómo surgió la posibilidad de trabajar con él en “Once Machos”, película con la que el comentarista deportivo marcó su debut en la actuación.

“En un café me dijo ‘yo soy un actor frustrado’, entonces le dije que cuando tenga algo se lo diré. Salió la oportunidad de tener un personaje en Once Machos y dejó de hacer muchas cosas durante 3 semanas. La pasó bien con nosotros y la última vez que hablamos fue sobre Once Machos 2 y cuánto iba a cambiar su personaje”, dijo Aldo Miyashiro en entrevista para América Espectáculos.

“Ni él se daba cuenta de lo importante que era. Una vez me preguntó ´por qué me llamaste a mí’. Le dije ‘porque tenías que ser tú… me siento orgulloso de ser tu amigo’. Era un tipo muy humilde, centrado. Está en la memoria de todos nosotros y sus relatos quedarán por siempre. El gol de Vargas, el de Farfán, los goles en Ecuador, el llanto en Nueva Zelanda, siempre lo extrañaremos”, dijo el conductor de ‘La Banda de El Chino’”, añadió.

La muerte de Daniel Peredo causó conmoción en casi todos los peruanos y es que el periodista deportivo se había convertido en la ‘voz de la selección nacional’, la primera que clasifica a un Mundial de fútbol en 36 años.