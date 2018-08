Damaris graba y lanza "Cuéntame" de Pedro Suárez Vértiz

Damaris expresa su admiración musical por el cantautor Pedro Suárez Vértiz y lo hace muy a su estilo con el tema “Cuéntame” en fusión folk. La singular versión de la ganadora del Festival de Viña del Mar que además cuenta con el permiso de su autor e intérprete ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y además con un videoclip en rotación.

“Esta versión de “Cuéntame” es un homenaje a Pedro Suárez Vértiz, su música me ha acompañado desde niña y siempre he respetado su trayectoria como artista y compositor, la simpleza con la que trata temas profundos es lo que siempre he admirado de él”, expresa la artista.

El popular tema de Pedrito ha sido sacado de su original envoltura pop rock para arroparlo con sonoridades mucho más andinas con instrumentos como el ronronco, charango, y saxos al estilo huanca, acorde con la performance de Damaris y bajo la produccion de Jeremias Urrutia.

“Escogí Cuéntame porque se adapta de manera más natural a mi estilo de fusión, ha sido hecha con mucho respeto y creo que al escucharla se puede sentir la mezcla orgánica de dos mundos musicales”, puntualiza.

El video clip de “Cuéntame” fue grabado con su banda de músicos en Cieneguilla y por un equipo peruano/mexicano bajo la dirección de Chriss Porras y se puede apreciar en youtube.

“En el video he querido mostrar esa alegría que se vive cuando nos reencontramos con amigos de toda la vida. Me siento feliz por los resultados”, agrega.