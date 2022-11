Tras ser criticada por abrazarse y brindar junto al cantante, John Kelvin, Dalia Durán vuelve a estar en el ojo de la tormenta, por supuestamente, rechazar un paquete de víveres porque no fue a entregárselos su aún esposo.

Así lo explicaron los familiares de John Kelvín a la cuenta de Instargram, ‘Instarándula’, quienes le enviaron un correo al periodista, Samuel Suárez, donde dieron detalles del desplante que les hizo Dalia.

“La señora le envía esa lista al abogado y el día de hoy por la mañana mi esposo y yo hemos ido a comprarlo y nos hemos apersonado a su domicilio para entregarlos, sin embargo, la señora se puso con una actitud histérica a gritarnos y a decir que no va a recibir nada de John. ¿Ahora me pregunto si ella no quería nada de estos víveres porque le mandó la lista al abogado? ¿Qué estás esperando o qué es lo que quieres? ¿Que el mismo John se lo entregue para que lo pueda ver? ¿Qué pensó que John iría a dejarlo y si hubiera sido así, ahí sí lo hubiera aceptado?”, fue la respuesta de un familiar de John.

También revelaron que el cantante, sí está cumpliendo con el pago que se acordó en conciliación hacia sus pequeños y que los víveres fueron “un acto que le nace”.

”Se deja en claro que ellos han conciliado y John tiene una fecha que tiene que depositar estos víveres, es un acto que le nace a John por sus hijos, no es algo que esté dentro de lo acordado porque para eso hay un monto de pago”, añadió.

Dalia Durán: Familiares de Jhon Kelvín hablan en Instarándula

