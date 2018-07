Cut Copy armará la fiesta en Lima junto a Kauf y Branko Bojovic

La segunda fecha del año de las fiestas IndieGentes llegará con la música de las mejores pistas de baile del mundo con Cut Copy y sus invitados de lujo: el productor de música electrónica de Los Ángeles California, Kauf y el DJ nacional Branko Bojovic acompañarán en la fiesta a los australianos el próximo 23 de agosto en la Sala Raimondi.

La banda de electropop e indie dance originaria de Melbourne regresará a Lima como parte de la gira de su quinto álbum de estudio, Haiku from Zero (2017). Su música tiene influencias de géneros como el new wave y post punk, y de bandas como Air, Daft Punk y LCD Soundsystem. Con cuatro discos y un EP, cuentan con una nominación a los Grammys por el álbum “Zonoscope” en el 2012.

Desde su fundación en el 2001 por el DJ Dan Whitford, Cut Copy se convirtió en uno de los máximos exponentes del indietronic y el revival de synth pop gracias a temas como “Take me over”, “Lights & music”, “Hearts On Fire”, “Free Your Mind” y varios más.

Con sus producciones originales, Kauf ha logrado la hazaña casi imposible de hacer música electrónica con letras profundas y apta para el baile. Cada uno de los cuatro singles llegaron a la lista de los más populares en Hype Machine. Through The Yard y A Ruin alcanzaron el primer puesto y llevaron a Kauf al Top 10 de Hype Machine’s 2016 Zeitgeist Chart.

Branko Bojovic es un dj peruano residente de 4Beats Perú, que luego de haber abierto para el concierto de Future Islands nos acompañará en esta inolvidable velada.