Andrea no toleró que Jonathan le ofendiera con duros adjetivos. (Video: América TV)

Cumbia Pop: Jonathan le hizo una escena de celos a Andrea y pasó lo inesperado

En la reciente emisión de Cumbia Pop, Jonathan (Erick Elera) no puedo ocultar sus celos y le increpó a Andrea (Elisa Tenaud) la cercanía que tiene con Richy. La joven cantante no toleró los adjetivos que el líder de ‘Los Malditos de la calle 13” utilizó en la discusión y le propinó una cachetada, sin antes decirle que no puede entender cómo pudo fijarse en él.