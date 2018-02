Cumbia Pop: Andrea no quiere saber nada de Jonathan por esta razón

En el reciente capítulo de Cumbia Pop, Jonathan (Erick Elera) se encontró con Andrea (Elisa Tenaud) para pedirle perdón por no haber estado presente en una presentación que ella tuvo antes que estén en el convento. Andrea no se quedó de brazos cruzados y le pidió explicación de lo que sucedió ese día. Lamentablemente Jonathan no quiso explayarse más y Andrea terminó por irse.