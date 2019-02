Cucho Arbañil nos deleitará con su fusión de flamenco y ritmos peruanos

El maestro del jazz Cucho Arbañil llega a la palestra con una nueva propuesta que enaltece aún más su trayectoria, se trata de Reina Mora, la cual será presentada este miércoles 6 de febrero en Cocodrilo Verde.

“Este 6 nos estrenamos como grupo. Yo trabajo desde los 80’s con fusiones musicales, pero hace poquito estamos sacando adelante esta nueva producción como Reina Mora. Después de muchas investigaciones, nos aventuramos a lanzar esta nueva propuesta que tiene fusión de flamenco con ritmos costeños del Perú, además de melodías de otros países”, indicó Cucho a Peru.com.

Desde muy pequeño, Cucho se ha nutrido del jazz además de los sonidos criollos. Conforme pasaron los años, el también compositor ha sabido destacar en este arte en el escenarios, impartiendo a la vez su conocimiento como docente en una prestigiosa y conocida universidad, además de dar clases personalizadas.

“A mi particularmente me gusta mucho el flamenco, soy hijo de peruano con madre argentina. He viajado entre Lima y Buenos Aires, además del jazz me nació el deseo de estudiar flamenco, tras pasar el tiempo me he centrado más a este arte. Me he desarrollado en las composiciones y me ha gustado explorar mucho”, indicó.

En esta presentación, el músico tocará una composición suya de flamenco, además de mostrar del aspecto fusión de Reina Mora y de rumba. “Siempre he plasmado mi inquietud en la música, he explorado y estoy seguro que siempre seguiré aprendiendo de este y más géneros. La fusión es mi pasión y felizmente ha sido muy bien recepcionado por el público”, dijo el cantante, cuya iniciativa fue inspirada por el gran Paco de Lucía, quien no dudó en aconsejarlo en un encuentro que ambos tuvieron.

“Explora tus raíces”, me recomendó, y escuchar estas palabras de un genio me avivó más las ganas de explorar mi música.