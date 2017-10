Cristian Zuárez se molesta con Efraín Aguilar y le dice esto tras ser eliminado de El Gran Show

En la gran final de El Gran Show, Cristian Zuárez ocupó el cuarto lugar de la competencia tras no convencer del todo a los integrantes del jurado, en especial a Efraín Aguilar, quien tuvo duros comentarios de su participación.

“En comparación al resto me has defraudado, has sido el de menor calidad de todos. Las acrobacias las vi como para cumplir con el reto. Se nota que no eres bailarín, eso es evidente. Las chicas sí han estado sensacionales. Disculpa que sea duro, pero te tengo que comparar con el resto”, fue el duro comentario de Efraín Aguilar.

Cuando Cristian Zuárez conoció que no se metería entre los 3 primeros de la final, tomó la palabra para dirigirse al productor de TV.

“Agradezco a toda la gente, los quiero. El comentario del señor Efraín no me va a amargar la noche. Lo que hice hoy me lo llevo en el corazón. Los quiero, Perú”, manifestó el también cantante.

Una vez acabado el programa, Cristian Zuárez volvió a ser abordado por las cámaras de América Espectáculos y no ‘soltó’ al popular ‘Betito’.

“No sé qué buscó con eso, pero yo respeto a todo el mundo y busco lo mismo. Vine a divertirme y por algo llegué a la final. No voy a dejar que nada empañe este momento”, añadió el argentino.