Coto Hernández y sus disculpas a Thamara Gómez tras lastimarla con un hacha

Coto Hernández se mostró bastante consternado tras el accidente con Thamara Gómez, integrante de Puro Sentimiento. Como se recuerda, el modelo manipulaba el hacha que hirió a la cantante.

“Fue totalmente accidental”, indicó Coto Hernández en comunicación telefónica con Espectáculos.

“Sucedió eso, no sabía cómo contactarme con ella, lo menos que quería es que pensara que me despreocupe de ello. Fue algo totalmente accidental. Yo me fui detrás de la chica junto con la producción. Estábamos preocupados”, señaló el joven, quien señala que intentó comunicarse con la joven.

“Yo me disculpé de corazón pero su respuesta me quitó las ganas”, acotó Coto Hernández, quien no dejaba de repetir que fue un accidente y no quiso lastimarla.

Ante ello, Jazmín Pinedo pidió que entienda a Thamara Gómez, que deje pasar un tiempo y se disculpe nuevamente, pues “la víctima es ella y no tú”. La conductora resaltó que en el lugar de la cantante, ella también estaría furiosa, pensando en su rostro y sus presentaciones.