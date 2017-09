Cosquin Rock Perú: Attaque 77 envió este fraterno saludo a sus fans peruanos

Attaque 77 es una de las bandas de rock argentino con mayor cantidad de fans en el país, es por eso que a través de sus redes sociales enviaron un fraterno saludo a sus fanáticos avisándoles que se preparen para su llegada a Lima este 14 de octubre en el marco del Festival Cosquin Rock Perú.

Attaque 77 se unirá a Fito Paez, Uchpa, No Te Va Gustar, Turbopotamos, Autobus, La Beriso, La Banda de Pedro Suárez Vertiz, GIT, Cuchillazo, Los Fabulosos Cadillacs, La Mente, Residente, Inyectores, Dread Mar I, La Sarita, Carajo, Gaia, Hammer, Kanaku y el Tigre, Illya Kuryaki And The Valderramas, Tourista, Pastillas del Abuelo, We The Lion, Callate Mark y La Ficción en el evento musical más importante del año.

Para los que aún no han adquirido sus pulseras para vivir la experiencia Cosquín Rock Perú se ha extendido la “Preventa Cosquín” (General S/. 157 y VIP S/. 444) hasta el 15 de setiembre para ser parte del mayor evento rockero del 2017.

La gran fiesta del rock en Perú se acerca, este 14 de octubre será la fecha ideal para que miles de fans estallen de emoción con los acordes de los principales referentes del rock latinoamericano, todos distribuidos en los distintos escenarios simultáneos que tendrá el festival en el Club Cultural Lima de Chorrillos.

Esta vez Attaque 77 uso las redes sociales para hacer llegar un afectuoso saludo a sus fieles anunciando que están ansiosos por venir para rockear y para comer delicioso, como ellos mismos mencionan.

¡Mira el saludo de la conocida banda angentina!