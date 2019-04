‘Cosa Nuestra’ y ‘Septeto Acarey’ se preparan para "Juntos por primera vez"

Los máximos exponentes de la salsa del país se reunirán en el evento “Juntos por primera vez”, se podrá ver en el mismo escenario a los nominados al Grammy Latino Septeto Acarey y Cosa Nuestra además de la orquesta Picante en la discoteca Kali de Breña el viernes 5 de abril, donde cantarán sus mejores éxitos.

Septeto Acarey, fueron nominados al Grammy Latino 2018 por el tema “Enamórate bailando” con Gilberto Santa Rosa, se mostraron agradecidos por la acogida del público y pidieron a las orquestas nacionales apuesten por temas inéditos y no solo por covers para tentar el mercado internacional.

“Veo que las orquestas salseras invierten más en imagen y sus materiales. Lo único que les falta a las orquestas nacionales es realizar temas propios así podrán lograr su internacionalización. No son malos los covers, también he hecho versiones, pero no me encasille. A las orquestas peruanas les falta apostar por temas propios”, comentó Reynier Pérez fundador de la orquesta.

Cosa Nuestra es un proyecto personal del músico, productor y arreglista peruano Tito Manrique, creador de la Salsa Criolla, quien ha querido presentar una propuesta que aporte aires nuevos a la música criolla y afro-peruana.

El show “Juntos por primera vez” se realizará el viernes 5 de abril en la discoteca Kali en Breña.