Coro Nacional de Niños del Perú presenta concierto “Sólo Queen”

El Ministerio de Cultura, comprometido con la promoción de talentos peruanos y la difusión de la música en sus distintos géneros, presentará los días 14 y 15 de abril en el Gran Teatro Nacional el concierto “Sólo Queen”, con la participación estelar del Coro Nacional de Niños, elenco dirigido por la maestra Mónica Canales; los solistas Jhovan Tomasevich, Rosa Parodi, Marianelle Mezarina y la banda Danilos.

Después de una exitosa temporada en homenaje al pop-rock ochentero, el Coro Nacional de Niños retorna al escenario del GTN para interpretar las canciones más importantes del legendario grupo británico con arreglos del maestro César Vega. La función sabatina está programada a las 8:00 de la noche y la del domingo 15 a las 5:30 de la tarde.

El repertorio de “Sólo Queen” incluirá Radio Gaga, You’re my best friend, Save me, Don’t stop me now, Bohemian Rhapsody, Under pressure, I want to break free y We are the champions, indiscutibles hits de las décadas 70’ y 80’ que mantienen su vigencia al ser considerados clásicos de la música moderna.

Durante el tributo póstumo al vocalista de Queen, Freddie Mercury, el Coro Nacional de Niños del Perú contará con el aporte de reconocidas figuras locales como el líder del grupo Zen, Jhovan Tomasevich; la experimentada soprano Rosa Parodi, la cantante juvenil Marianelle Mezarina y la agrupación adolescente Danilos.

Las entradas cuestan de 15 a 60 soles y se venden en los módulos de Teleticket y la boletería del Gran Teatro Nacional. Menores de 18 años, estudiantes de universidades e institutos superiores, mayores de 60, jubilados, docentes de instituciones educativas públicas, jóvenes del Servicio Militar Voluntario y afiliados al CONADIS tienen el 50% de descuento.