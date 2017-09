Conoce a los peruanos que nos representarán en El Panamericano de Tatuajes en Santiago de Chile

Cesar Pinto, Adolfo Gutierrez, Zhimpa Moreno, Eduardo Sayas y Wilmer Fuentes, reconocidos nombres en la escena artística de los tatuajes peruanos, serán los encargados de representar a nuestro país en el Panamericano de Tatuajes en Santiago de Chile.

Para iniciar la competencia el capitán de cada selección deberá seleccionar dos o tres cartas secretas con los estilos para así poder diseñar. Los estilos deberán ser fusionados en el diseño final.

Las categorías que entrarán en este azar son: Color, Grises, Retrato, Realismo, Tribal Old School, Puntillismo, Chicano, Neotradicional, Pin Up, New School, Oriental, Lettering, Freehand, Dark Work, Acuarela, y una opción de Estilo Libre que es como un comodín que de salir en las cartas liberaría a los seleccionados de tener que regirse por una categoría.

No es la primera vez que Perú participa en este certamen ya que en 2015 el tatuador Cesar Pinto y Kraneo trajeron a nuestros país la copa de segundo lugar, poniendo al Perú en el radar mundial, como cuna de grandes tatuadores.

Hoy, con un equipo más grande, el Perú se dispone a traer la copa de primer lugar en el Panamericano de Tatuajes.