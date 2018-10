Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día viernes 5 de octubre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este viernes 5 de octubre.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás más animado y harás nuevas amistades, hoy empezarás a superar la desilusión y desconfianza que te impedían disfrutar del amor. Gracias a tu espíritu emprendedor, tomarás la iniciativa para crear una sociedad y tendrás más acogida de la que esperabas. Número de suerte, 13.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Le propondrás a tu pareja dejar las peleas de lado, olvidar los problemas y empezar de nuevo, hoy tu relación sentimental se renovará. Destacarás en tu trabajo gracias a tu carácter audaz y enérgico, tomarás decisiones importantes. Número de suerte, 18.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: El amor nacerá de una relación de amistad, hoy te sorprenderás al descubrir lo que realmente sientes por esa persona que está tan cerca de ti. Antes de juzgar, debes de tener en cuenta tus propias imperfecciones laborales, así te evitarás pleitos. Número de suerte, 1.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás exigente y querrás imponer tus decisiones, tu pareja no aceptará tus actitudes caprichosas, te costará aceptarlo pero hoy no podrás hacer lo que quieres. Tu entorno no te favorecerá a realizar grandes cambios. Número de suerte, 3.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te quejarás de tu mala suerte en el amor, tus amigos te harán ver tus errores, hoy empezarás un proceso de cambios que te harán madurar. No es el momento preciso para correr riesgos económicos, evita inversiones grandes. Número de suerte, 8.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu relación sentimental anda mal, hoy tomarás una decisión definitiva para liberarte de esa situación en la que te siente muy presionado. Estarás muy receptivo en el trabajo y lograrás adaptarte a los cambios con facilidad. Número de suerte, 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estarás rodeado de posibilidades románticas lo que estimulará tu deseo de aventura, te divertirás seduciendo y dejándote seducir. Realizarás proyectos especiales en los que lograrás expresar tu lado sensible. Número de suerte, 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu panorama sentimental no puede ser más auspicioso, hoy limarás asperezas y lograrás estabilizar y fortalecer tu relación. Surgirán algunas dificultades, pero no te preocupes, pasarán pronto. Número de suerte, 12.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás muy afectuoso con todo el mundo, tu actitud no le caerá muy bien a tu pareja, tendrás que actuar con mucho tacto para evitar que sus celos terminen con tu tranquilidad. Hoy retomas con gran éxito el camino del progreso económico. Número de suerte, 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estás dotado de un sexto sentido que te permitirá superar situaciones difíciles a nivel afectivo, hoy tu pareja sentirá que nadie más que tú puede entender sus sentimientos. Estás acostumbrado a utilizar el dinero como fuente de poder, pero hoy deberás ser humilde. Número de suerte, 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El amor y el buen entendimiento serán las constantes en tu relación sentimental, te sentirás apoyado por esa persona. Explotarás tu capacidad literaria y asombrarás con tu locuacidad. Número de suerte, 19.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tendrás un encuentro muy especial con alguien del pasado, hoy tendrás la oportunidad de recuperar su amor y aprovecharás muy bien la ocasión. Tu dinamismo y seguridad lograrán arreglar situac0iones inesperadas que surgirán. Número de suerte, 7.