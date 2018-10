Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día miércoles 11 de octubre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 11 de octubre.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te sientes tranquilo y seguro de lo que quieres, al fin has encontrado el equilibrio que te permite amar sin sentirte limitado en tu libertad, hoy el amor de esa persona será motivo de felicidad y no de presión. Demuéstrales a tus jefes lo mucho que te importa el cargo que desempeñas. Número de suerte, 13.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Preferirás estar solo y pensar en el amor que no está cerca, harás arreglos en los sitios especiales que comparten y trazarás planes para cuando regrese, hoy los recuerdos te alegrarán y reconfortarán. No desaproveches la oportunidad laboral que te presentará. Número de suerte, 14.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy alejarás de tu mente y de tu corazón todo lo que te lastima, serás más demostrativo con tus sentimientos y empezarás una mejor etapa donde tu relación se volverá más sólida. Tu economía mejorará, sigue esforzándote. Número de suerte, 19.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Dejarás de esperar que el amor toque tu puerta, actuarás y saldrás a buscarlo, esa persona no ocultará su felicidad ante tu invitación, hoy se cristalizarán tus ilusiones. No te sientas mal sin las cosas no salen como las esperabas, te comprenderán. Número de suerte, 6.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Vivirás momentos intensos de amor, estarás sensual e irresistible, hoy tendrás a tu pareja a tus pies. Con paciencia y buen humor conseguirás los avances económicos que tanto deseas. Número de suerte, 18.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tendrás ganas de divertirte y buscarás a tus amigos, la persona que amas estará feliz con tu buen humor, pero no abuses ni dediques más tiempo a tus amistades, podría sentirse relegado y celoso. Calma esa ansiedad y todo te saldrá bien en lo laboral. Número de suerte, 1.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un cambio de rutina volverá tu ambiente sentimental más emocionante, un corto viaje será el aire fresco que necesitaba tu relación para que el amor y la pasión renazcan. Te recuperarás satisfactoriamente de una pérdida económica. Número de suerte, 20.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te sentirás agotado por el trabajo y las complicaciones amorosas, hoy te propondrás olvidar todo y pensar sólo en ti, saldrás de compras y te darás algunos gustos sin preocuparte mucho por tu presupuesto. No prestes dinero, podrías arrepentirte. Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás temeroso de volver a ser herido y exageras tu actitud cautelosa, pero hoy no podrás rechazar la invitación de alguien persistente, olvidarás lo negativo y sentirás que vale la pena darse otra oportunidad. Cuida tu trabajo, esfuérzate más. Número de suerte, 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Pasaran las angustias y te sentirás vital y fascinante, conocerás gente nueva, intercambiarás ideas y empezarás a hacer planes con una visión diferente y positiva de la vida. Es un buen momento para concretar ese negocio que tienes en mente. Número de suerte, 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy encantarás a donde vayas, le sacarás el máximo provecho a tu popularidad, tu actitud indiferente despertará más el interés del sexo opuesto y sobre todo de alguien que será muy especial para ti. Levanta el ánimo y mira lo positivo de las cosas. Número de suerte, 17.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te costará reconocer que tus problemas son sólo tu responsabilidad, nadie más es culpable, hoy darás un paso importante hacia tu tranquilidad, la comunicación lo resolverá todo. Antes de decir lo que piensas, ten en cuenta las opiniones de los demás. Número de suerte, 8.