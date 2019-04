Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día miércoles 10 de abril

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 10 de abril.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Estás muy bien anímicamente y derrochas simpatía, hoy recibirás atenciones especiales a donde vayas, trata de ser cuidadoso con tu trato con los demás, no provoques los celos de tu pareja porque pasarías un mal rato. Laboralmente tendrás muchas oportunidades de sobresalir, tus superiores apoyarán tus ideas de cambios. Número de suerte, 2.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás que esforzarte mucho para recuperar a la persona que quieres, reconocer tus errores será el primer paso para reconquistar su amor y confianza. Buen día para comunicar tus ideas, se te abrirán puertas y encontrarás apoyo incluso de quienes pensabas que se iban a oponer. Número de suerte, 4.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Estarás muy emotivo y romántico, hoy toda tu atención estará centrada en la persona que quieres, estarás atento a sus deseos y te preocuparás por su bienestar. Perseverar y alcanzar tu meta serán tus objetivos de hoy, no te detendrás ante los contratiempos, a base de empeño sacarás adelante tus planes. Número de suerte, 22.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Los celos te están llevando a reacciones impulsivas que están cansando al ser amado, hoy estarás más tranquilo y podrás aclarar tus dudas sin discutir, tu relación tendrá otra oportunidad. No caerás en las provocaciones de alguien de tu trabajo que quiere perjudicarte, su actitud lo pondrá en evidencia ante los demás y tú saldrás ganando. Número de suerte, 10.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Olvidar no es tan fácil como pensabas, hoy te darás cuenta que haz actuado impulsivamente al alejarte de la persona que quieres, no dejes que sus sentimientos se enfríen, reconquístala, con paciencia lo lograrás. Estarás indeciso entre dos propuestas, analízalas con calma, no necesitarás mucho tiempo para darte cuenta cuál te conviene. Suerte con el número,18.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Tu pareja no ocultará su incomodidad por tus críticas, sus palabras te harán reflexionar, hoy te darás cuenta que provocas discusiones por asuntos que no tienen importancia y rectificarás. Estarás muy estricto en tu trabajo, relájate, no esperes ni exijas perfección o terminarás trabajando solo y con mucho estrés. Número de suerte, 16.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Hoy tomarás decisiones importantes a nivel afectivo, saber lo que quieres te permitirá poner bases sólidas a tu relación, tu pareja estará feliz y te apoyará en todo. Te animarás a hacer una inversión aunque con muchas dudas, no te desesperes si los resultados no llegan rápido, las cosas irán lentas pero seguras. Número de suerte, 12.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Una conversación terminará con las dudas que te estaban atormentando, hoy tendrás que reconocer que los celos te hacen ver fantasmas amenazando tu felicidad. Gracias a tu poder de concentración no te incomodarás con el gran movimiento que habrá en tu entorno, trabajarás en asuntos que requerirán mucha atención sin ningún problema. Número de suerte,

14.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estás viviendo un gran momento afectivo, no dejes que personas negativas interfieran en tu felicidad, ignora los comentarios que hoy te harán sobre tu pareja, son infundados. Día de mucho trabajo que provocará tensiones, aléjate de las discusiones y los desacuerdos de tu entorno y no te afectarán. Suerte con el número 1.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Día de mucha armonía a nivel sentimental, tu optimismo y energías positivas contribuirán al bienestar de tu relación, cualquier inconveniente lo solucionarán hablando y llegando a acuerdos justos. Evita gastos innecesarios y ahorra, la oportunidad que esperas para invertir está muy cerca. Número de suerte, 21.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: En el amor te va bien y tu relación se mantendrá estable, disfruta de la etapa maravillosa que vives, nada amenazará tu felicidad. Expondrás tus nuevos proyectos pero no encontrarás apoyo, hoy no podrás hacer nada por cambiar las cosas, espera, más adelante lograrás que te escuchen y otros serán los resultados. Número de suerte, 13.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Recuperar la armonía sentimental será tu principal preocupación, la comunicación jugará un papel importante para que lo consigas, no lo olvides, cualquier actitud dominante hará fracasar tus planes. Laboral y económicamente se te abrirán muchas puertas, especialmente con sociedades, no dejes pasar la oportunidad de progresar. Número de suerte, 8.