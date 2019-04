Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día martes 9 de abril

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este martes 9 de abril.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Tu círculo social se limita a tu entorno laboral y ahí encontrarás el amor, una reunión de trabajo traerá a tu vida a alguien con quien compartirás sentimientos y también intereses profesionales. Número de suerte, 20.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Con insistencia lograrás que tu pareja te confíe sus preocupaciones, juntos buscarán soluciones y estarán más unidos, hoy le demostrarás que aparte de tu amor también cuenta con tu apoyo. Número de suerte, 16.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Te quejas de que tu pareja no es comunicativa y no te das cuenta que no sabes escuchar, déjala expresarse, la comunicación traerá comprensión y más unión a tu relación. Número de suerte, 2.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Dejarás de lamentarte por lo que no pudo ser y retomarás tu vida social, hoy disfrutarás de la compañía de gente alegre y positiva, y te darás cuenta que los recuerdos ya no te causan ninguna inquietud. Número de suerte, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Día de romance y pasión, los sentimientos serán intensos y la sensación de que tu relación se estaba enfriando desaparecerá, te sentirás seguro de que tu amor es correspondido. Número de suerte, 3.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Estarás malhumorado y desconfiado, hoy no habrá entendimiento en tu relación de pareja, es mejor dejar las cosas como están, mañana todo volverá a la normalidad. Número de suerte, 9.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Hoy tu pareja estará muy sensible y necesitará más afecto que de costumbre, expresa con palabras y atenciones tus sentimientos y lograrás devolverle la confianza. Número de suerte, 12.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Se aclararán los malos entendidos y volverá la calma a tu relación de pareja, la reconciliación cambiará tu ánimo, el amor volverá a ser un gran estímulo en tu vida. Número de suerte, 5.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Transmitirás sencillez y seguridad lo que aumentará tu atractivo, muchas personas intentarán llamar tu atención pero tu interés estará centrado en la persona que amas. Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Las ocupaciones de tu pareja no le permitirán dedicarte mucho tiempo, pero tendrá detalles especiales que te demostrarán que siempre estás en sus pensamientos. Número de suerte, 3.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Haz superado la tristeza y alcanzado tranquilidad y equilibrio interior y se refleja en tus actitudes lo que aumenta tu atractivo, tus oportunidades románticas también aumentarán. Número de suerte, 22.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Los consejos que te dará alguien con mucha experiencia te hará reflexionar y darte cuenta que no tienes porqué sentirte atado a una relación donde ya no existe romance y sólo queda la costumbre, y al fin te animarás a terminar con esa situación que te inestabiliza. Número de suerte, 6.