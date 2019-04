Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día martes 2 de abril

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este martes 2 de abril.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Un encuentro hará resurgir emociones del pasado poniendo a prueba tu relación actual, sólo tienes que recordar lo vivido y pensar si te interesa volver a esa situación de inestabilidad y tus dudas terminarán. Tus proyectos no están saliendo como esperabas lo que te pondrá de mal humor, hoy tendrás que hacer cambios de último momento para evitar más retrasos. Número de suerte, 5.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Tus ideas pesimistas sobre tu soledad terminarán, entras a una etapa en la que brillarás y llamarás la atención, muchas oportunidades románticas se abrirán para ti. Un compañero te confiará sus preocupaciones personales, tus consejos le ayudarán mucho, tu apoyo de hoy repercutirá positivamente en tu trabajo más adelante. Número de suerte, 11.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Vives una etapa de mucho amor y tranquilidad en tu relación de pareja, hoy tendrás más motivos de felicidad, tu bienestar emocional se reflejará en todo lo que hagas. Cuida mucho tus palabras cuando opines sobre el trabajo de los demás, con tacto y diplomacia puedes manifestar tus desacuerdos sin provocar malestar. Número de suerte, 14.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: El camino más rápido para la reconciliación es el diálogo y el afecto, no pierdas tu tiempo con celos y reclamos que lo único que lograrás es ahondar tus problemas. Estás equivocando la forma de plantear tus proyectos, prepara una nueva presentación y cuida cada detalle y cada palabra, los buenos resultados los verás de inmediato. Número de suerte, 21.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: No dejes escapar el amor por orgullo, lucha por lo que quieres, esa persona aún siente mucho amor por ti y olvidará los malos momentos si buscas la reconciliación. Tus planes laborales están bien encaminados, pero tienes que seguir actuando con prudencia para concretarlos, porque todo puede cambiar si tomas decisiones apresuradas. Número de suerte, 19.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: El buen momento sentimental que vives continuará, hoy será un día de sorpresas y situaciones reconfortantes que traerá mas unión y bienestar a tu relación. No te cierres en tus ideas pensando que todos están equivocados, escucha a personas con más experiencia y te darás cuenta de los errores que estás cometiendo y que te estancan. Número de suerte, 16.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tus problemas afectivos no se resuelven porque no sabes escuchar, tu pareja hace tiempo manifiesta su incomodidad pero no te das cuenta, hoy todo puede mejorar, depende de ti. Momento positivo para trabajar en tus nuevas ideas y buscar mejoras laborales, no encontrarás obstáculos en tu camino. Número de suerte, 9.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Más cerca de lo que imaginas está el amor esperando una oportunidad para entrar en tu vida, observa bien en tu entorno y descubrirás que es alguien que no te es indiferente. Laboralmente hoy debes estar más atento que nunca, estarás rodeado de personas muy competentes que podrían ser una amenaza para alcanzar tus objetivos. Número de suerte, 14.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Las vivencias te han dejado experiencias, que hoy te servirán para alejarte sin mayor sufrimiento de esa persona que sólo traía intranquilidad a tu vida sentimental. Estarás lleno de ideas e iniciativas, que te permitirán solucionar definitivamente problemas que te han estado ocasionando inconvenientes en tu trabajo. Número de suerte, 7.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de malhumor y no tendrás paciencia con las quejas de tu pareja sobre sus problemas, cuida mucho tus palabras, un comentario fuera de lugar te haría perder la confianza que te tiene. Expondrás tus ideas con seguridad y lograrás que una persona con autoridad y poder de decisión dentro de tu trabajo te apoye. Número de suerte, 5.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Te sientes seguro de lo que quieres lo que te permitirá hablar claro con esa persona del pasado que insiste en volver a tu vida, a partir de hoy tu relación actual será más sólida y estable, sin sombras de dudas. Laboralmente, tu actitud positiva te ayudará a sobrellevar un día exigente y lleno de imprevistos. Número de suerte, 20.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: A pesar de tu carácter generoso hoy mostrarás tendencia a querer dominar y manipular a tu pareja, trata de controlarte o surgirán discusiones que podrían terminar en un largo resentimiento de ambas partes. A pesar de tu empeño las cosas se complican en tu trabajo, no te desesperes, estás cerca de superar los obstáculos, persiste y disfrutarás de la recompensa. Número de suerte, 2.