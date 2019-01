Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día lunes 28 de enero

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este lunes 28 de enero.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy una llamada cambiará tu estado de ánimo, tu vida sentimental está a punto de dar un giro muy importante, date la oportunidad de ser feliz. Ingresarás a un nuevo trabajo, serás muy responsable y empeñoso, lo que hará que te ganes rápidamente el aprecio de todos. Número de suerte, 21.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Dejarás fluir tus sentimientos, encontrarás nuevas formas de expresar tu amor que te acercarán más a tu pareja, la unión y la confianza serán mutuas. Te llamarán de un nuevo trabajo, tendrás una interesante entrevista y saldrás airoso gracias a tu locuacidad. Número de suerte, 5.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Debes definir tu situación sentimental, esa persona no entiende tu actitud, no tomes decisiones apresuradas, las cosas mejorarán a través de la comprensión y comunicación. Antes de firmar un nuevo contrato deberás analizar bien los puntos económicos. Número de suerte, 16.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy recibirás una sorpresa en tu vida sentimental, te sentirás más cerca que nunca de tu pareja, empezarás hacer planes para un compromiso más estable. Estarás cargado de trabajo, gracias a tu perseverancia terminarás a tiempo. Número de suerte, 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Recibes el amor y comprensión de alguien que con paciencia ha esperado una oportunidad en tu vida, a su lado recuperarás la ilusión y volverás a ser feliz. Tienes algunos pagos pendientes, hoy llegará un dinero que te ayudará a salir de este apuro. Número de suerte, 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Los consejos de una persona mayor te ayudarán a acercarte al ser amado, luego de la larga conversación que tendrás llegas a esa reconciliación tan ansiada. Aceptarás un nuevo trabajo y tu desempeño será impecable. Número de suerte, 10.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Cortarás con el pasado y te sentirás libre de cargas emocionales, hoy sentirás que estás listo para volverte a enamorar, algo muy bueno está por llegar a tu vida. Se tomarán acuerdos importantes en una reunión que te favorecerán económicamente. Número de suerte, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Gracias al apoyo de un amigo reconoces en que has fallado con respecto a tu relación sentimental, renuevas el amor en tu vida y te sientes enamorado y feliz. Los consejos de una persona con experiencia t ayudarán a mejorar económicamente. Número de suerte, 8.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy pondrás en claro tus sentimientos, enfrentarás un mal entendido y logras disipar las dudas que tenía tu pareja con respecto tus sentimientos. Tu buen humor te ayudará a relacionarte con nuevos miembros de tu entorno laboral. Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No desistas de tus anhelos de conquistar a esa persona, con perseverancia has logrado llegar su corazón, la respuesta que esperas la recibirás hoy. Te propones alcanzar ese aumento que vienes esperando y contarás el apoyo de tus compañeros. Número de suerte, 20.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien que se interesa en ti te llenará de atenciones e invitaciones, así logrará atraer tu atención, hoy pasarás momentos llenos de armonía a su lado. Mejoras tu rendimiento laboral y así estabilizas tu economía. Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu relación afectiva dará un cambio positivo, te sentirás tan seguro de tus sentimientos que pensarás en un compromiso más estable. Debes de ser optimista y generoso, tu entorno laboral necesita de toda tu atención hoy. Número de suerte, 11.