Conoce el horóscopo de Josie Diez Canseco del día domingo 10 de marzo

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 10 de marzo.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día inmejorable para el amor, un encuentro inesperado traerá nuevamente el romance y la ilusión a tu vida. Alguien de tu entorno familiar dará una noticia que sorprenderá a todos. Número de suerte, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu idea del amor está pasando por un proceso de transformación, hoy la comprensión y confianza prevalecerán, una situación que antes te hubiese molestado será motivo de bromas. Número de suerte, 5.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás muy susceptible y cualquier situación que no puedas controlar te molestará, hoy tu pareja no sabrá cómo tratarte y te dejará que tomes la iniciativa en todo. Número de suerte, 17.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy preferirás tareas que no te alejen de tu hogar, estarás rodeado de tranquilidad y pondrás en orden muchas cosas pendientes. Un obsequio inesperado despertará ilusiones románticas en ti. Número de suerte, 6.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Ocultar tus sentimientos no evitará que sufras, olvídate del orgullo y habla con la persona amada, una actitud conciliadora bastará para que los malentendidos se superen. Número de suerte, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu entusiasmo y buen humor alegrarán a todos los que estén a su alrededor, será un día de situaciones imprevistas y agradables que te abrirá todo tipo de oportunidades. Número de suerte, 15.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy saldrás con tu pareja sin hacer planes definidos, será un día diferente y divertido que los sacará de la rutina el la que han caído. Un amigo muy cercano necesitará de tu apoyo emocional Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Los cambios no son fáciles y hoy cometerás los mismos errores que estaban arruinando tu vida amorosa, esa persona tendrá paciencia pero no debes ignorar sus reclamos si quieres conservar tu relación. Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás viviendo un buen momento afectivo, hoy sentirás una gran paz interior, percibirás los deseos de tu pareja y te preocuparás por llenar sus vacíos emocionales, estarán muy unidos. Número de suerte, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Al fin entenderás que para que tu relación progrese debes exigir menos y dar más, hoy serás atento y cariñoso, el amor y la comprensión te darán satisfacciones. Número de suerte, 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tendrás ganas de divertirte y reunirás a gente de tu círculo más cercano, serás el anfitrión perfecto, alegre y atento, alguien que te gusta empezará a demostrar otro tipo de interés por ti. Número de suerte, 20.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Una propuesta inesperada te llenará de felicidad, una sensación de euforia te embargará haciéndote sentir bien y realizado sentimentalmente, hoy tendrás ganas de celebrar. Número de suerte, 3