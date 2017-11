Conductora de EEG Panamá arremetió contra María Pía Copello y no creerás cómo le respondió

Desde Panamá, Bettina, la conductora de Esto es Guerra de dicho país, le respondió fuerte y claro a María Pía Copello, aunque solo provocó un nuevo golpe de la compañera de Mathías Brivio.

“Ella no fue amable. Mathías sí lo fue y bueno, cada quien tiene su forma de ser. Yo en ningún momento dije que me cayó mal, pero tampoco me gustó cómo se expresó de mi guerrera. Me han mandado muchos videos y yo obviamente voy a defenderla (a Génesis). Tampoco me gustó cómo nos trataste, aunque me da igual. No es que me quite el sueño ni haya podido dormir por ti”, dijo Bettina a través de un video.

“Si quiere pelear con alguien o hacerse conocida en este país, que se busque otra conductora. Que conmigo no cuente”, respondió María Pía Copello, además de asegurar que no volverá a hablar de ella.

Por último, María Pía Copello llenó de halagos a Mathías Brivio, en un claro intento de remedar las palabras que tuvo Bettina hacia el conductor, hace unos días. ¡Mira el video!