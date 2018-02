Combate: ¿Korina Rivadeneira y Mario Hart le dijeron adiós al reality?

Korina Rivadeneira y Mario Hart entraron por la puerta grande de ‘Combate’, sin embargo la ausente de la pareja en el último programa del reality generó la preocupación de todos sus seguidores.

A través de las redes sociales, los seguidores de Korina Rivadeneira y Mario Hart preguntaban muy preocupados cuáles fueron los motivos de la ausencia de la pareja.

“Korina estoy viendo ‘Combate’ ¿Por qué no estás en el programa?”, “Hola Korina, ¿Por qué no estás en ‘Combate’”, “¿Qué pasa que no te veo en ‘Combate’”, fueron algunos mensajes que recibió la venezolana.

Tras esta situación y para la tranquilidad de sus seguidores, Korina Rivadeneira salió al frente y a través de su cuenta de Instagram señaló que ella estaba de viaje. “Estoy de viaje, ya estaba planificado antes de entrar al programa”, publicó Korina.

Mientras que Mario Hart compartió algunas imágenes con sus fans sobre su participación en ‘La Chutana’. Con estas publicaciones quedan más que claro que los esposos siguen siendo parte del programa ‘Combate’.

Foto 3: Korina Rivadeneira tranquilizó a sus seguidores con este mensaje en su historia de Instagram. (Foto: Instagram)