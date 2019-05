Clara Seminara denuncia a 'Yuca' ante la Policía y reafirma que sí la tocó de forma indebida

La actriz cómica Clara Seminara, exintegrante de El Wasap de JB, acudió el miércoles a la comisaría de Jesús María para denunciar por presuntos tocamientos indebidos a su colega Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, con quien trabajó en el programa dirigido por Jorge Benavides.

En declaraciones al diario Trome, Clara Seminara indicó que la denuncia “seguirá su curso” y se reafirmó al acusar a su excompañero de trabajo por tocamientos indebidos.

“No sé la diferencia entre palmazo o metida de mano, o sea, me tocó y esa es la verdad”, dijo la actriz.

Horas antes de que Clara Seminara presentara su denuncia ante la Policía, ‘Yuca’ se presentó en el programa Válgame Dios para defenderse y negar cualquier clase de agresión o falta de respeto hacia su colega.

El actor calificó la acusación como una “calumnia” y le pidió a Clara Seminara que se rectifique.

“Soy hijo de mujer. Ha sido un juego. Clarita, te suplico, no sé si estás mal asesorada. ¿Acoso sexual? De qué estamos hablando. Jorge (Benavides) me conoce. Desgraciadamente me propasé porque le dí un ‘manazo’ pero le pido que se rectifique”, dijo el actor.