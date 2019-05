Cigarettes After Sex llega por primera vez a Perú

Veltrac Music anunció la llegada de la reconocida banda de dream pop estadounidense, Cigarettes After Sex, quienes realizarán su primer concierto en Perú el próximo 22 de agosto en el CCB de Barranco.

El grupo liderado por Greg González fue formado en Texas en el 2008 y su primer álbum de estudio homónimo en el 2017 fue bien recibido por la crítica especializada, un lanzamiento posterior a su también exitoso EP debut “I” del 2012.

Cigarettes After Sex ya es considerado como uno de los más importantes de su género y ha formado parte de los principales festivales del mundo como Lollapalooza, Primavera Sound, Rock in Rome, Melt Festival, entre otros. Sus videos tienen actualmente millones de visitas en YouTube y han logrado pasear su música por Europa, Asia y Estados Unidos, siendo esta su primera gira sudamericana.

Cabe destacar que su canción “Nothing’s Gonna Hurt You Baby” apareció en la primera temporada de la serie de televisión, The Handmaid’s Tale, y The Sinner y Shameless. Mientras que su exitoso sencillo “Apocalypse” formó parte de la banda sonora de la serie danesa de Netflix, The Rain.

Las entradas para este show saldrán a la venta este viernes 17 a través de Joinnus.com.