Cielo Torres será parte del musical 'El pantaleón y las visitadoras'

La actriz Cielo Torres asume un nuevo reto en su carrera artística, pues reveló que formará parte del musical ‘El pantaleón y las visitadoras’, que será dirigido por Juan Carlos Fisher y donde dará vida a una de las visitadoras.

“Ahora va ser un musical, así que estamos súper emocionados por este nuevo reto que me da la vida. Mi papel lo iré conociendo con el tiempo. Voy a ser una visitadora, pero una visitadora diferente a la ‘Sabrina’ que han visto. El nombre todavía no lo sé. El 2018 fue un buen año y estoy segura que el 2019 será increíble. Además, también se vienen proyectos para televisión, que son ligadas a la actuación”, precisó Torres, quien no descartó la posibilidad de realizar un desnudo en el musical.

“Si el director lo plantea de esa forma, se van a tener que dar, pero este musical y los productores siempre se han caracterizado por ser más familiares”, añadió Cielo, quien actuará junto con Milett Figueroa y Stephanie Orue en el musical.

De otro lado, contó que dentro de poco hará el relanzamiento de su carrera como solista.

“Estoy lanzando un videoclip en una semana y se vienen temas inéditos, así iré trabajando mi carrera como actriz y cantante”, señaló la actriz, quien dijo estar contenta por la aceptación que continúa teniendo en ‘Ojitos hechiceros 2’, donde interpreta a la malvada ‘Sabrina’.

“Grabamos hasta fines de febrero. Tenemos la preferencia del público y eso es algo importante para nosotros. En el mundo de la televisión nunca se sabe nada, pero nosotros nos dedicamos a trabajar”, concluyó.