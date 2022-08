El cantante de cumbia Christian Domínguez se mostró indignado frente a las recientes declaraciones de Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, quien se refirió a sus hijos y dijo que seguiría apoyándolos económicamente ya que también hace labor social en ollas comunes.

El colaborador de “América Hoy” se mostró indignado por dichas declaraciones y aseguró que tanto él como su familia se han visto afectados por las declaraciones que el empresario y aún esposo de Karla Tarazona ofreció al programa “Magaly TV, la firme”.

“Me incomoda porque, como a cualquiera, es como si mi hijo estuviera huérfano, como si mi hijo no tuviera un padre que trabaja por él, no tuviera una pensión, una madre y en ese momento quise hacer mil cosas”, manifestó el cantante.

“Yo doy una pensión desde que mi hijo nació donde está a cargo con su mamá del 50% de los gastos de mi hijo, que es suficiente para que él estudie, para que tenga donde vivir y tenga una buena alimentación... Mi hijo no necesita de nadie, tiene a dos padres que trabajan por él y yo creo que eso que dijo lo pinta de cuerpo entero”, agregó.

Christian Domínguez molesto con Rafael Fernández

PIDE QUE SE RECTIFIQUE

El cantante Christian Domínguez también reveló que intentó contactarse con Rafael Fernández para pedirle una explicación sobre los recientes comentarios que hizo sobre Karla Tarazona y su hijo en común; sin embargo, no tuvo suerte al llamarlo.

“Yo espero que esto se rectifique, que lo explique en su momento... El día de ayer intenté comunicarme con él, más calmado y no tuve suerte porque estaba apagado el teléfono. Voy a insistir a no ser que escuche públicamente y que para mí sea lo suficientemente tranquilo y explicado, si no lo hace públicamente yo lo voy a hablar”, aseguró.

Cabe señalar que Christian Domínguez también advirtió a Rafael Fernández y le dijo que si no salía a aclarar lo que dijo, él resolverá la situación a su manera.

“Yo siempre he sido reservado con mis relaciones cuando he tenido algún problema con las madres de mis hijos, pero él no es una mujer. En este caso en particular es hombre y tengo todo el derecho de hacerlo a mi forma, a mi manera. Si lo quieren ver agresivo, matonesco no sé, pero lo que tengo que escuchar es que se rectifique o que me diga que fue lo que pasó con este tema, que fue lo que realmente hirió a mi familia”, precisó el cantante.

