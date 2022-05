El conductor de América hoy, Christian Domínguez, calificó como “golpe bajo” la foto que envío su excompañera de conducción, Melissa Paredes, a Rodrigo Cuba, donde su hija sale en brazos del bailarín, Anthony Aranda.

Estas declaraciones se dieron en el magazine de América Televisión, cuando los conductores hablaban acerca de la variación de tenencia que ha presentado Melissa Paredes a su exesposo Rodrigo Cuba.

Christian Domínguez se puso de lado Melissa Paredes al señalar que los niños tienen que pasar más tiempo con la madre. Sin embargo, Janet Barboza recordó las actitudes negativas que habría tenido la influencer contra su exesposo.

“Pero si Melissa quiere hacer una demanda porque quiere más días o quiere cambiar la tenencia (con el fin de tener flexibilidad de horarios), hay chats que prueban que el Gato sí le pide cambiar un fin de semana por días hábiles, pero ella no quiere. Además, cuando él le pide que le envíe fotos de su hija, qué hace ella, le envía una foto de su hija en brazos del activador, no me fastidien”, expresó la exanimadora de eventos.

Ante estos contundentes argumentos, a Christian Domínguez no le quedó más que decir: “Eso sí, fue un golpe muy bajo, no lo sabía, es una falta de respeto total”. Mientras que Ethel Pozo y Brunella Horna también quedaron sorprendidas por lo que contó Janet Barboza.

Christian Domínguez sobre actitud de Melissa Paredes: “Eso sí, fue un golpe muy bajo"

VIDEO RECOMENDADO

Michelle Alexander ofrece papel a Tula Rodríguez

Tula Rodríguez agradece oportunidad a Michelle Alexander.