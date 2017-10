Christian Domínguez dijo esto tras dejar plantada a Gisela Valcárcel en El Gran Show

Christian Domíguez se pronunció luego que no se presentará en el programa de Gisela Valcárcel, donde tenía que bailar con Isabel Acevedo. Cabe señalar que en esta temporada participa Vania Bludau, expareja del cantante.

“El tema con Vania Bludau no tiene nada que ver, es fastidioso que pregunten lo mismo, fue hace muchos años (la relación). Acá Isabel no tiene nada que ver. El tema es de salud”, indicó Christian Domínguez, quien resaltó que no regresará a El Gran Show.

“Yo tengo que hacerme una rehabilitación para bailar. ¿Ya no regresaré definitivamente? Ya no”, finalizó.

¿Qué responderá Gisela Valcárcel al respecto?